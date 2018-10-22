В ГБАО власти запретили "сходки" и назвали имена лидеров ОПГ

Власти Таджикистана в официальном сообщении назвали Толиба Аёмбекова, Мамадбокира Мамадбокирова, Ёдгора Мамадасламова, Хурсанда Мазорова и Мунаввара Шанбиева лидерами организованных преступных группировок в Хороге.

Власти Таджикистана в официальном сообщении назвали Толиба Аёмбекова, Мамадбокира Мамадбокирова, Ёдгора Мамадасламова, Хурсанда Мазорова и Мунаввара Шанбиева лидерами организованных преступных группировок в Хороге.

В сообщении, которое было опубликовано 20 октября на сайте государственного информагентства «Ховар», говорится, что у вышеназванных лиц, а также других жителей области было изъято около 200 единиц огнестрельного оружия, в том числе 72 автомата Калашникова, 3 пулемёта, 2 гранатомёта, один зенитный комплекс, 37 пистолетов, 11 карабинов, 47 видов другого оружия, 36 единиц гранат, более 4700 единиц боеприпасов и 900 граммов взрывчатых веществ.

По данным межведомственного штаба по обеспечению безопасности в Хороге, такой арсенал был изъят в срок до 16 октября.

Судя по официальному сообщению, все пятеро неформальных лидеров находятся на свободе и им дали срок для полного разоружения. «В случае неподчинения требованию полного разоружения, лидеров и членов организованных преступных группировок и отдельных граждан ждут безотлагательные меры в рамках действующего законодательства», - говорится в сообщении.

В своем официальном сообщении власти также дали предупреждение населению ГБАО, что любого рода «сходки» в махаллях, ресторанах, столовых и спортзалах запрещены. «Участие в таких «сходках» будет расценено как участие в преступном сообществе, что влечет за собой уголовную ответственность согласно ст 187 УК РТ»,- отмечается в сообщении.

Рабочая поездка президента страны Эмомали Рахмона в ГБАО состоялась 15 сентября, тогда глава государства жестко раскритиковал ситуацию с правопорядком в области и в частности в Хороге. Был дан месяц на устранение недостатков и установление порядка и верховенства закона в ГБАО.



