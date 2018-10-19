В государственных аптеках Туркменистана с начала года вдвое подорожали лекарства

В Туркменистане продолжается рост цен на лекарственные препараты и медикаменты.
В Туркменистане продолжается рост цен на лекарственные препараты и медикаменты.
Корреспондент Азатлыка в Ашхабаде изучил цены на лекарства в столичных государственных аптеках и провел сравнение их нынешней стоимости с ценами на начало 2018 года. По его словам, в аптеках города только с начала года лекарства подорожали, по меньшей мере, в два раза.
"В период с января по октябрь в госаптеках Ашхабада лекарства заметно подорожали. Например, цена на "Кавинтон" в ампулах с 65 манатов (около 18 долларов) выросла до 113 манатов. "Нистатин" с 6 до 12 манатов, "Пирацетам" с 3 до 12 манатов", - сообщает корреспондент Азатлыка в Туркменистане. По его словам, более чем в четыре раза выросла также стоимость витамина "С".
Подорожание коснулось также препаратов для инъекций. Как отмечает корреспондент Азатлыка, стоимость некоторых лекарств выросла в три-четыре раза.
По его словам, государственные аптеки Ашхабада всегда были скудные, но сейчас ассортимент совсем обеднел. Вместе с тем в частных аптеках ассортимент заметно шире, но цены значительно выше чем в государственных.
По словам корреспондентов Азатлыка в Туркменистане, рост цен на лекарства привел к возникновению "черного рынка", а также распространению торговли просроченными препаратами.
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