В государственных аптеках Туркменистана с начала года вдвое подорожали лекарства

В Туркменистане продолжается рост цен на лекарственные препараты и медикаменты.

В Туркменистане продолжается рост цен на лекарственные препараты и медикаменты.

Корреспондент Азатлыка в Ашхабаде изучил цены на лекарства в столичных государственных аптеках и провел сравнение их нынешней стоимости с ценами на начало 2018 года. По его словам, в аптеках города только с начала года лекарства подорожали, по меньшей мере, в два раза.

"В период с января по октябрь в госаптеках Ашхабада лекарства заметно подорожали. Например, цена на "Кавинтон" в ампулах с 65 манатов (около 18 долларов) выросла до 113 манатов. "Нистатин" с 6 до 12 манатов, "Пирацетам" с 3 до 12 манатов", - сообщает корреспондент Азатлыка в Туркменистане. По его словам, более чем в четыре раза выросла также стоимость витамина "С".

Подорожание коснулось также препаратов для инъекций. Как отмечает корреспондент Азатлыка, стоимость некоторых лекарств выросла в три-четыре раза.

По его словам, государственные аптеки Ашхабада всегда были скудные, но сейчас ассортимент совсем обеднел. Вместе с тем в частных аптеках ассортимент заметно шире, но цены значительно выше чем в государственных.

По словам корреспондентов Азатлыка в Туркменистане, рост цен на лекарства привел к возникновению "черного рынка", а также распространению торговли просроченными препаратами.

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