В Москве уроженцы Кыргызстана держали в страхе и грабили соотечественников

В российской столице Москве задержаны двое уроженцев Кыргызстана, которых подозревают в вымогательстве денег, поборах и грабежах кыргызстанских таксистов.

В российской столице Москве задержаны двое уроженцев Кыргызстана, которых подозревают в вымогательстве денег, поборах и грабежах кыргызстанских таксистов.

По информации МВД, они представлялись людьми вора в законе К. К. и грабили своих соотечественников в помещении ангара на территории таксопарка.

Злоумышленники вывозили таксистов в безлюдное место в лесу, где устраивали показательные физические расправы на их глазах, угрожая тем, что и их ждет такая же участь за непослушание.

У одного из потерпевших они отобрали 1600 долларов, а также паспорт, телефон и другие ценные вещи и после этого также продолжали вымогать деньги. При этом вымогатели говорили, что деньги им нужны, чтобы «закрыть» уголовное дело (по прежнему факту вымогательства).

9 октября при получении 10 тысяч рублей были задержаны 26-летний Мадияр Касымбеков, 25-летний Абдилманап уулу Аскар – уроженцы Кыргызстана. О гражданстве задержанных МВД не сообщает.

В помещении таксомоторной компании были обнаружены деньги, пистолет, водительские права 54 человек, 35 паспортов кыргызстанцев и 3 военных билета. Ведется расследование.



centralasian.org