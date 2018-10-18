В Казахстане торгуют тараканами

При желании зарабатывать можно на всем. Многие казахстанцы, например, разводят и продают тараканов, сообщают казахстанские СМИ.
При желании зарабатывать можно на всем. Многие казахстанцы, например, разводят и продают тараканов, сообщают казахстанские СМИ.
На сайте бесплатных объявлений Olx.kz скопилось множество предложений о продаже тараканов. Часто их предлагают в качестве корма, например, для пауков и млекопитающих, но продают и как домашних питомцев. Видимо, для любителей экзотики.
Причем живой «товар» может похвалиться разнообразием. Покупателям предлагают чаще всего мраморных и мадагаскарских шипящих тараканов, но есть и объявления о продаже банановых, бледных, туркменских, американских тараканов, кубинских, носящих название «Мертвая голова», и даже огромного египетского.
Стоимость насекомых разнится от 30 до 800 тенге (более 2 долларов). Тех, что дешевле (это кормовые), продают только «оптом» – на 2-3 тысячи тенге.
Продавцы рассказывают, что уход за такими питомцами требуется минимальный. Главное содержать их в специальной емкости, чтобы они не смогли сбежать. Также продавцы подробно и старательно описывают особенности внешнего вида, обитания, рациона тараканов.
centralasian.org
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