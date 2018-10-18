Десять пострадавших при стрельбе в Керчи находятся в реанимации

Пятеро из пострадавших в результате стрельбы и взрыва в керченском Политехническом колледже в аннексированном Крыму находятся в коме. Медики стараются стабилизировать их состояние.
Пятеро из пострадавших в результате стрельбы и взрыва в керченском Политехническом колледже в аннексированном Крыму находятся в коме. Медики стараются стабилизировать их состояние.
Всего в реанимации находятся 10 человек. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова.
В свою очередь подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что студент, устроивший стрельбу в колледже, готовился к преступлению и заранее приобретал патроны. В октябре он получил разрешение на охотничье оружие. Ружьё, из которого студент вел стрельбу находилось, у него на законных основаниях.
Источник "Интерфакса" утверждает, что, по предварительным данным, злоумышленник мог устроить стрельбу из-за конфликта с преподавателями.
17 октября в результате нападения на керченский Политехнический колледж погибли, по последним данным, не менее 19 человек, пострадали около 70. Нападение на учебное заведение совершил его студент 18-летний Владислав Росляков. Он покончил с собой. Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело о взрыве и стрельбе в колледже в Керчи на статью об убийстве двух и более людей общественно-опасным способом. Ранее дело было возбуждено по статье теракт.
Подконтрольные Москве власти Крыма объявили на территории полуострова трехдневный траур. Президент России Владимир Путин призвал расследовать мотивы нападавшего. Соболезнования потерявшим детей и близких в Керчи выразил президент Украины Петр Порошенко.
centralasian.org
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