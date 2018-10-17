Население регионов Туркменистана покидает страну из-за дефицита продуктов

В связи с нарастающими проблемами в снабжении населения мукой и хлебом жители регионов стали покидать страну, сообщает издание «Хроника Туркменистана», со ссылкой на своих корреспондентов.

В связи с нарастающими проблемами в снабжении населения мукой и хлебом жители регионов стали покидать страну, сообщает издание «Хроника Туркменистана», со ссылкой на своих корреспондентов.

Все больше закрытых наглухо частных домов можно обнаружить в Тазабазарском этрапе Марыйского велаята, а также в в этрапах Байрамали, Йолетен, Туркменгала, Мургаб. Некоторые уезжают навсегда, другие временно, так как в условиях кризиса не могут продать недвижимость и вывезти деньги из страны.

По словам соседей, проблемы с хлебом и мукой стали для людей последней каплей. Сейчас вместо месячной нормы в 6 кг муки первого сорта людям продают по 5 кг муки первого сорта и 1 кг темной муки (в лучшем случае второго сорта). Однако продают ее по цене муки первого сорта – 1 манат за килограмм.

Высокий уровень безработицы, особенно в сельской местности, приводит к тому, что у людей зачастую нет денег купить даже выделенные 6 кг муки. Если не выкупить норму вовремя, на следующий месяц ее не прибавят к новой.

Мука в госмагазины поступает в недостаточном количестве и нерегулярно. Поэтому жителям надо постараться, чтобы вовремя оказаться у магазина и занять очередь. По 200 и более человек собираются у магазинов, где продают хлеб. Люди занимают очередь с 6 утра. Ближе к 8 часам, когда начинается продажа, в очередях возникает беспорядок. Люди понимают, что даже при нормированном отпуске хлеба, по 2 буханки на человека, его может не хватить на всех. Возникают толкотня и драки. В отличие от крупных городов, полиция не дежурит у госмагазинов и не наводит порядок.

Выехать сложно, но жители сел используют последние сбережения, перезанимают деньги у соседей и знакомых. Некоторым помогают родные, пересылая небольшие суммы из-за границы.