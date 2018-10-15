«В джунглях может быть только один король». Хабиб Нурмагомедов вызвал Флойда Мэйуэзера на бой

Хабиб Нурмагомедов предложил боксеру Флойду Мейвезеру провести поединок. Обращение Нурмагомедова к Мейвейзеру опубликован в инстаграме.
Хабиб Нурмагомедов предложил боксеру Флойду Мейвезеру провести поединок. Обращение Нурмагомедова к Мейвейзеру опубликован в инстаграме.
Несмотря на обещание уйти из UFC в случае увольнения спарринг-партнера Зубайры Тухугова, россиянин то ли в шутку, то ли нет, пригласил на бой 41-летнего боксера Флойда Мэйуэзера.
«Давай, Флойд! Я готов выйти на поединок: 50-0 против 27-0. Мы оба никогда не проигрывали. Давай поборемся, почему бы и нет? В джунглях может быть только один король. И этот король, конечно, я. Потому что ты так и не свалил Конора, а я сделал это, и сделал легко», – обратился Хабиб к Флойду через инстаграм-профиль менеджера Дехуана Блейка.
Мейвейзер на обращение Нурмагомедова в настоящее время не ответил.
Автор K-News
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