На алматинском полумарафоне во время забега скончался участник

На первом осеннем полумарафоне в Алматы скончался 18-летний участник, сообщают местные издания.



На первом осеннем полумарафоне в Алматы скончался 18-летний участник, сообщают местные издания.

18-летний Максим Королев из Астаны являлся студентом Алматинского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. По словам однокурсников, которые сопровождали его в качестве болельщиков, погибший имел квалификацию кандидата в мастера спорта Республики Казахстан по «борьбе и боевому самбо», являлся призером городской спартакиады по кроссу.

Со слов очевидцев, во время бега по улице Абая, за квартал до финиша, юноше внезапно стало плохо. Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия через три минуты, констатировала смерть. Как сообщили медики, причина смерти юноши будет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы, результаты которой в ближайшее время сообщат родственникам.

Директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева сообщила, что на стартах всегда тщательно отрабатываются все маршруты совместно со службами ДВД и станцией скорой медицинской помощи.

«Однако после этого трагического случая, мы рассмотрим меры усиления по требованиям к допуску спортсменов к соревнованиям», - цитируют Казыбаеву местные СМИ.

Организаторы связались с родственниками, выразили соболезнования и помогли родителям приехать в Алматы.

centralasian.org