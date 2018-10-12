Таджикистанские узбеки выдвинут Мирзиёева и Рахмона на соискание Нобелевской премии мира

Общество узбеков Таджикистана начало кампанию по сбору подписей в поддержку кандидатур президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на соискание Нобелевской премии мира в следующем году.





Общество узбеков Таджикистана начало кампанию по сбору подписей в поддержку кандидатур президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на соискание Нобелевской премии мира в следующем году.

По словам председателя Общества узбеков Таджикистана Мухаррам Мирзоалиевой, инициативная группа уже связалась с Норвежским Нобелевским комитетом.

"Нам подробно разъяснили процедуру выдвижения кандидатов. Так, стало известно, что Норвежский Нобелевский комитет даже не рассматривает заявки правительственных структур на выдвижение президентов кандидатами на соискание Нобелевской премии мира. Но если главу государства выдвигают общественные организации, то их заявка рассматривается в обязательном порядке", - сказала Мухаррама Мирзоалиева.

Два года назад известный политический и общественный деятель Таджикистана Хикматулло Насриддинов предлагал официально выдвинуть кандидатуру президента Эмомали Рахмона на соискание Нобелевской премии мира.

В Узбекистане тоже раздаются призывы выдвинуть на Нобелевскую премию мира президента Шавката Мирзиёева.

По официальным данным переписи 2010 года, в Таджикистане проживает 926 тысяч узбеков, что составляет 12,5% населения страны.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org