Таджикская певица Шабнами Сурайё отметила день рождения в кругу детей-сирот  

Известная таджикская поп-звезда Шабнами Сурайё отметила день рождения в кругу детей-сирот. Певица накрыла большой стол с едой, фруктами, сладостями и чаем для воспитанников душанбинского детского дома-интерната N2.
Известная таджикская поп-звезда Шабнами Сурайё отметила день рождения в кругу детей-сирот. Певица накрыла большой стол с едой, фруктами, сладостями и чаем для воспитанников душанбинского детского дома-интерната N2.
По приглашению поп-звезды к детям в гости пришли и персонажи из различных сказок. «Я уже несколько лет не отмечаю день своего рождения. Но в этом году по совету мамы, родных и друзей решила отметить день рождения в кругу детей-сирот. Это самый лучший день рождения в моей жизни», - сказала Шабнами Сурайё.
Популярная певица на некоторое время стала матерью для четырехмесячного Изатулло, от которого отказалась больная мать. Шабнам одела ребенка, накормила его и поиграла с ним.
Олима Низомиддинова, старшая воспитательница детского дома, говорит, что такие праздники просто необходимы для детей, лишенных материнской ласки и заботы.
«Дети почувствуют, что мир не без добрых людей. Когда Шабнам нам сообщила, что собирается отмечать день рождения с воспитанниками нашего детдома, мы, конечно, обрадовались. В прошлом у нас гостил другой известный певец – Садриддин Наджмиддин», - сказала она.
centralasian.org
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