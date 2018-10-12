Таджикская певица Шабнами Сурайё отметила день рождения в кругу детей-сирот

Известная таджикская поп-звезда Шабнами Сурайё отметила день рождения в кругу детей-сирот. Певица накрыла большой стол с едой, фруктами, сладостями и чаем для воспитанников душанбинского детского дома-интерната N2.

Известная таджикская поп-звезда Шабнами Сурайё отметила день рождения в кругу детей-сирот. Певица накрыла большой стол с едой, фруктами, сладостями и чаем для воспитанников душанбинского детского дома-интерната N2.

По приглашению поп-звезды к детям в гости пришли и персонажи из различных сказок. «Я уже несколько лет не отмечаю день своего рождения. Но в этом году по совету мамы, родных и друзей решила отметить день рождения в кругу детей-сирот. Это самый лучший день рождения в моей жизни», - сказала Шабнами Сурайё.

Популярная певица на некоторое время стала матерью для четырехмесячного Изатулло, от которого отказалась больная мать. Шабнам одела ребенка, накормила его и поиграла с ним.

Олима Низомиддинова, старшая воспитательница детского дома, говорит, что такие праздники просто необходимы для детей, лишенных материнской ласки и заботы.

«Дети почувствуют, что мир не без добрых людей. Когда Шабнам нам сообщила, что собирается отмечать день рождения с воспитанниками нашего детдома, мы, конечно, обрадовались. В прошлом у нас гостил другой известный певец – Садриддин Наджмиддин», - сказала она.

centralasian.org