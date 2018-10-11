Дом казахстанской правозащитницы пытались поджечь, накануне ее не выпустили из страны

Казахстанская правозащитника Елена Семенова, которую на днях не выпустили из страны на встречу с евродепутатами, заявила, что неизвестные попытались поджечь ее дом в Павлодаре – кинули две бутылки с горючей смесью.

Казахстанская правозащитника Елена Семенова, которую на днях не выпустили из страны на встречу с евродепутатами, заявила, что неизвестные попытались поджечь ее дом в Павлодаре – кинули две бутылки с горючей смесью.

Сообщение об этом она опубликовала в фейсбуке:



"С учетом всех обстоятельств, предшествовавших этому инциденту, считаю это попыткой запугать меня", – заявила Семенова на встрече в Алма-Аты.

Отделом внутренних дел района Северный УВД города Павлодара в связи с попыткой поджога дома начато расследование.

8 октября Семенову власти не выпустили из страны в Европу, где она должна была встретиться с депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В выданном ей в аэропорту уведомлении говорится, что на основании задания ДВД Карагандинской области ей закрыли выезд из страны.

3-5 июля на встрече с членами Европарламента в Страсбурге Семенова рассказала о жестоких условиях в тюрьмах и центрах содержания под стражей в Казахстане. Руководство департамента комитета уголовно-исполнительной системы Карагандинской области обвинило Семенову в "предоставлении ложных сведений". Против правозащитницы возбудили уголовное дело за "распространение заведомо ложной информации", в ее доме в Павлодаре прошел обыск.



centralasian.org