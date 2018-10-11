Дом казахстанской правозащитницы пытались поджечь, накануне ее не выпустили из страны

Казахстанская правозащитника Елена Семенова, которую на днях не выпустили из страны на встречу с евродепутатами, заявила, что неизвестные попытались поджечь ее дом в Павлодаре – кинули две бутылки с горючей смесью.
Казахстанская правозащитника Елена Семенова, которую на днях не выпустили из страны на встречу с евродепутатами, заявила, что неизвестные попытались поджечь ее дом в Павлодаре – кинули две бутылки с горючей смесью.
Сообщение об этом она опубликовала в фейсбуке:
"С учетом всех обстоятельств, предшествовавших этому инциденту, считаю это попыткой запугать меня", – заявила Семенова на встрече в Алма-Аты.
Отделом внутренних дел района Северный УВД города Павлодара в связи с попыткой поджога дома начато расследование.
8 октября Семенову власти не выпустили из страны в Европу, где она должна была встретиться с депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В выданном ей в аэропорту уведомлении говорится, что на основании задания ДВД Карагандинской области ей закрыли выезд из страны.
3-5 июля на встрече с членами Европарламента в Страсбурге Семенова рассказала о жестоких условиях в тюрьмах и центрах содержания под стражей в Казахстане. Руководство департамента комитета уголовно-исполнительной системы Карагандинской области обвинило Семенову в "предоставлении ложных сведений". Против правозащитницы возбудили уголовное дело за "распространение заведомо ложной информации", в ее доме в Павлодаре прошел обыск.
centralasian.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!