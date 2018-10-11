Глобальный сбой интернета произойдет 11 октября: чего ждать пользователям

Эксперт в области информационных технологий пролил свет на то, чего стоит ждать всем пользователям интернета от глобального сбоя.

Сбой может произойти сегодня, 11 октября, из-за смены криптографических ключей системы защиты доменных имен, передает iReactor.



ICANN намерена произвести смену ключей, ориентировочно - 11 октября. Это будет первая в истории смена ключей, она может занять несколько дней.

IT- эксперт Антон Меркулов пояснил, что ждать серьезных сбоев в работе «всемирной паутины» не нужно. По его словам, сегодняшний Интернет нельзя сломать или отключить из одной точки.

«Интернет так устроен, что если и случится какой-то сбой, то он будет длится считанные минуты, вы просто обновите страницу, и все заработает снова», - говорит он.



Он пообещал, что пользователи вряд ли заметят, что проводится какая-то работа. Меркулов посчитал новость о смене ключей и возможном сбое в работе Сети "чисто технической".

Источник: NUR.KZ