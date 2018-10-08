Человек над большой политикой: за что дали Нобелевскую премию мира

Лауреатами премии мира в 2018 году стали защитники женщин от сексуального насилия во время вооруженных конфликтов

Норвежский Нобелевский комитет 5 октября назвал лауреатов Нобелевской премии мира за 2018 год. Ими стали бывшая пленница ИГИЛ (деятельность организации запрещена в РФ), посол доброй воли ООН и правозащитница Надия Мурад, а также хирург из Демократической Республики Конго Дени Муквеге. Обоих удостоили премии за усилия «по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов».

Накануне оглашения результатов американский журнал Time назвал наиболее вероятных претендентов. В их число вошли лидеры Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын — за шаги в сторону ядерного разоружения в регионе и Дональд Трамп — за налаживание межкорейских отношений. В список Time также вошли бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон, управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), папа римский Франциск, Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и осужденный в Саудовской Аравии за оскорбление ислама писатель Раиф Бадави. Однако, вопреки ожиданиям и многократным упоминаниям в СМИ, лауреатами стали люди, не попавшие в расхожий список фаворитов, — сбежавшая из плена ИГИЛ в Ираке девушка Надия Мурад и хирург из Демократической Республики Конго Дени Муквеге.

В этом году Норвежский Нобелевский комитет сделал достойный выбор, наградив именно этих кандидатов, считает Александр Дынкин — президент ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, председатель Российского Пагуошского комитета при президиуме РАН из Пагуошского движения ученых, которое получило Нобелевскую премию мира в 1995 году.

— В 2018 году премию, на мой взгляд, получили очень достойные претенденты. Их объединяет то, что оба лауреата активно борются с сексуальным насилием. Надия Мурад пережила ужасы плена ИГИЛ, тот факт, что она езидка, то есть не мусульманка, конечно, отразился на условиях ее содержания в плену, — сказал «Известиям» Александр Дынкин. — Второй лауреат — хирург из ДР Конго Дени Муквеге, который на протяжении многих лет претендовал на эту премию. На мой взгляд, всё сложилось очень достойно.

«Когда же вы что-нибудь сделаете?»

- Если казни, сексуальное рабство, изнасилование детей, утрата миллионами людей своего дома не заставляют вас действовать, то когда же вы что-нибудь сделаете? Жизнь — это не то, что заслуживаете только вы и ваши семьи. Мы тоже хотим жить и заслуживаем этого, — сказала Надия Мурад, выступая с речью в ООН в сентябре 2016 года.

В августе 2014 года исламисты захватили поселок Кочо в регионе проживания езидов на севере Ирака. Тогда 19-летняя Надия Мурад попала в рабство боевиков ИГИЛ: они окружили поселок, мужчин и пожилых женщин расстреляли, среди них оказались шесть родных и пять двоюродных братьев и мама Надии. 150 девочек и молодых женщин в возрасте от 9 до 26 лет захватили в рабство. Неоднократные изнасилования, неудачная попытка побега, а после снова насилие, в том числе и групповое, избиения, продажа от одних боевиков другим — всё это случилось в те три месяца, что Надия провела в плену. Но однажды, оставшись одна в доме, девушка вновь решилась бежать.

- Не знала, смогу ли спастись. Я вышла, побежала, потихоньку прошла мимо старых домов и постучала в дверь одного из них. Не было света. Кто-то открыл, и я сразу зашла, не зная, это ИГИЛ или обычные люди, женщина или мужчина. Я зашла в дом и очень просила помочь сбежать отсюда, — рассказала Надия Мурад свою историю в интервью «Новой газете». — Мое фото с открытым лицом было на каждом КПП. Там было написано, что это девушка-езидка и надо ее вернуть. Мужчина, который помогал мне, вез меня в черной одежде до Киркука.

Надия попала сначала в один лагерь беженцев, затем в другой, а после с тысячей других людей, бегущих от войны, отправилась в Германию, где живет со своей сестрой в настоящий момент.

В сентябре 2017 года во многом благодаря совместным усилиям Надии Мурад и ее адвоката Амаль Клуни Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку расследования преступлений ИГИЛ, совершенных его боевиками в Ираке. Согласно документу, «беспристрастная, независимая и заслуживающая доверия» следственная группа должна помогать иракским властям расследовать злодеяния ИГИЛ и привлекать террористов к суду.

Это не первая номинация Надии на Нобелевскую премию мира: в 2016 году Иракское федеральное правительство выдвинуло ее кандидатуру.

«Справедливость — дело каждого»

Конголезский врач Дени Муквеге был одним из претендентов на Нобелевскую премию мира на протяжении 10 лет.

«Дени Муквеге — олицетворяет национальную и международную борьбу с сексуальным насилием во время войны и вооруженных конфликтов. Его главный принцип — «справедливость — дело каждого». <...> Он всегда осуждал безнаказанность массовых изнасилований и непрерывно критиковал конголезское правительство и другие страны за то, что они делают недостаточно для того, чтобы остановить сексуальное насилие в отношении женщин», — говорится в заявлении Норвежского Нобелевского комитета.

Дени Муквеге родился в городе Букаву в регионе Южное Киву ДР Конго. Образование он получил в соседней стране Бурунди, после чего работал педиатром в городе Лемер в родном регионе. После он решил продолжить обучение во французском университете Анже. Вернувшись в Лемер, Меквеге создал акушерскую службу. В 1996 году госпиталь, где он работал, разрушили повстанцы. Вернувшись в родной Букаву, он создал новую больницу в виде палаточного городка, однако вскоре разрушили и ее.

Именно тогда к доктору стали поступать женщины, пострадавшие от групповых изнасилований и издевательств боевиков. В 1998 году Муквеге с помощью международных организаций создал госпиталь Панзи, который за 15 лет помог 40 тыс. женщин.

— Я лечил женщин, которых многократно насиловали, поджигали и расстреливали гениталии. Этими пытками люди демонстрировали свою власть и силу. Я видел женщин, которые в 30 лет весят 25 кг. И в такие моменты тебе кажется, что они приходят в больницу, чтобы просто здесь умереть. Но когда они оправляются от произошедшего, когда они выздоравливают и восстанавливаются, это дает мне силы, надежду и делает меня счастливым, — рассказал Дени Муквеге в одном из интервью.

Это не первая международная награда Дени Муквеге: в 2008 году ему присудили премию ООН в области прав человека, в 2009-м — премию Улофа Пальме, а в 2014-м — премию имени Андрея Сахарова от руководства Европейского союза.

"Известия"