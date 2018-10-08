Глава Интерпола ушел в отставку. Его обвиняют в коррупции в Китае

Мэн Хунвэя подозревают в коррупции, но о конкретных обвинениях не сообщается.

Китайские власти подтвердили, что исчезнувший недавно глава Интерпола Мэн Хунвэй задержан сотрудниками китайского ведомства по борьбе с коррупцией, сообщает ВВС.

Пекин заявил, что в его отношении проводится расследование. Мэн Хунвэя подозревают в коррупции, но о конкретных обвинениях не сообщается.

Интерпол сообщил, что в воскресенье получил заявление от Мэн Хунвэя о немедленной отставке с должности главы организации.

Мэн Хунвэй также является заместителем министра общественной безопасности Китая.

Его жена обратилась в полицию Лиона, где находится штаб-квартира Интерпола, после того, как он исчез после отъезда в Китай 25 сентября.

Китайская государственная комиссия по контролю, которая расследует коррупционные дела в отношении государственных чиновников, подтвердила на своем сайте, что в отношении Мэн Хунвэя ведется следствие.

"КАБАР"