Нобелевскую премию по медицине присудили за новый подход к лечению рака

Нобелевскую премию по медицине/физиологии получили иммунологи Джеймс Элиссон из Онкологического центра при Техасском университете и Тасуку Хондзё – за разработку нового метода иммунотерапии рака.

Нобелевскую премию по медицине/физиологии получили иммунологи Джеймс Элиссон из Онкологического центра при Техасском университете и Тасуку Хондзё – за разработку нового метода иммунотерапии рака.

Эллисон занимался исследованиями белка, с помощью которого можно замедлить работу иммунной системы для более эффективной борьбы с раковыми клетками. Его разработки позволили создать лекарства, которые эффективно работают даже на поздних стадиях некоторых видов рака.

Вместе ученые разработали новый способ лечения меланомы и некоторых других видов рака.

В 2017 году на премию в номинации "Физиология и медицина" претендовал 361 человек. Лауреатами стала группа ученых из США: Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш – за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм.

Вручение премии традиционно проходит 10 декабря в Стокгольме, в день смерти Нобеля. Размер премии в 2017 году составил 9 млн шведских крон (чуть более $1 млн).

centralasian.org