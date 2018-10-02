В МВД прокомментировали случай избиения майора милиции под Ташкентом

В МВД Узбекистана прокомментировали видеоролик, в котором запечатлено избиение пьяного сотрудника милиции РОВД города Алмалык Ташкентской области.

В МВД Узбекистана прокомментировали видеоролик, в котором запечатлено избиение пьяного сотрудника милиции РОВД города Алмалык Ташкентской области.

«22 июня примерно в 23:00 на улице Примкулова в Алмалыке трое граждан – Дониёр Эргашев, Уткирбек Кушнаев и Санжар Эргашев устроили дебош. Они намеренно игнорировали правила поведения в общественном месте, громко кричали и ругались. Местный житель, чтобы утихомирить дебоширов, позвал проживающего неподалеку инспектора профилактики ГОВД Алмалыка майора Рахмонова Даврона, который в то время был дома и отдыхал после работы», – говорится в сообщении МВД.

По данным МВД, прибывший на место происшествия Рахмонов потребовал от хулиганов прекратить нарушение общественного порядка. Однако дебоширы втроем оказали сопротивление, применили к сотруднику милиции физическую силу, выкручивали ему руки, всячески оскорбляли.​ После того, как Рахмонов обессилел, хулиганы представили его якобы в состоянии алкогольного опьянения, снимая все это на видео и сопровождая съемку комментариями порочащего характера. Данную видеозапись дебоширы позже выложили в Интернет.

«Примерно в это же время на помощь Рахмонову подоспел сотрудник ГОВД, находившийся на дежурстве по данному району, старший лейтенант Пулат Валиев. На самом деле, на месте происшествия не было никакого ресторана, и сотрудники ГОВД не были пьяны, как представили в своем видео дебоширы», – говорится в сообщении МВД. Прокуратура Ташкентской области возбудила уголовное дело в отношении трех дебоширов.

Напомним, что на прошлой неделе в распоряжении «Озодлика» оказалось видео, на котором мужчина рядом с рестораном в городе Алмалык Ташкентской области избивает и срывает погоны с сотрудника милиции. Выяснилось, что избитый местным жителем милиционер работает в ОВД города Алмалык, а инцидент произошел в июне. По словам одного из очевидцев, конфликт между местным жителем и сотрудником правоохранительных органов, переросший в избиение последнего, произошел по вине сотрудника милиции.

– Двое сотрудников милиции сидели в ресторане с двумя девушками. Потом что-то произошло, один из милиционеров встал с места и накинулся на парня, сидевшего за соседним столиком. Он порвал на нем одежду и начал материться, угрожая ему. Парень ответил на оскорбление сотрудника милиции. Остальные посетители ресторана встали на защиту парня и набросились на милиционера. Коллега милиционера вывел его на улицу, чтобы разъяренная толпа не накинулась на него. Видео, которое оказалось в распоряжении вашей редакции, было снято на улице. Там запечатлен уже конец произошедшего инцидента, – говорил собеседник.



