В ДТП в Таджикистане погибли семь этнических кыргызов

В районе Лахш (бывший Джергетальский район) Таджикистана в результате ДТП погибли семь этнических кыргызов. Как рассказали «Азаттыку» близкие и односельчане погибших, они проживали в селе Кошой.

В районе Лахш (бывший Джергетальский район) Таджикистана в результате ДТП погибли семь этнических кыргызов. Как рассказали «Азаттыку» близкие и односельчане погибших, они проживали в селе Кошой.

По словам родственника погибших Мирхажидина Мамурова, проживающего в Кыргызстане, трагедия произошла 30 сентября. Группа спускалась с гор, где собирала картофель. По дороге автомобиль съехал с серпантина. Информацию «Азаттыку» подтвердили и двое жителей Лахшского района.

Источник в правоохранительных органах сообщил Радио Озоди, что еще пятеро человек получили травмы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Водитель Сунатулло Юсупов отделался травмами и находится в больнице. По информации Озоди, водитель грузовой машины не справился с управлением, и машина упала в обрыв.

Жертвами аварии стали Темирбай Шарапов и трое его сыновей, а также Насир Шарапов вместе с сыном и другим родственником.

По различным данным, в Таджикистане проживает около 55 тысяч этнических кыргызов, большая часть которых – в Лахшском и Мургабском районах.

Азаттык