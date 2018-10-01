В ДТП в Таджикистане погибли семь этнических кыргызов

В районе Лахш (бывший Джергетальский район) Таджикистана в результате ДТП погибли семь этнических кыргызов. Как рассказали «Азаттыку» близкие и односельчане погибших, они проживали в селе Кошой.
В районе Лахш (бывший Джергетальский район) Таджикистана в результате ДТП погибли семь этнических кыргызов. Как рассказали «Азаттыку» близкие и односельчане погибших, они проживали в селе Кошой.
По словам родственника погибших Мирхажидина Мамурова, проживающего в Кыргызстане, трагедия произошла 30 сентября. Группа спускалась с гор, где собирала картофель. По дороге автомобиль съехал с серпантина. Информацию «Азаттыку» подтвердили и двое жителей Лахшского района.
Источник в правоохранительных органах сообщил Радио Озоди, что еще пятеро человек получили травмы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Водитель Сунатулло Юсупов отделался травмами и находится в больнице. По информации Озоди, водитель грузовой машины не справился с управлением, и машина упала в обрыв.
Жертвами аварии стали Темирбай Шарапов и трое его сыновей, а также Насир Шарапов вместе с сыном и другим родственником.
По различным данным, в Таджикистане проживает около 55 тысяч этнических кыргызов, большая часть которых – в Лахшском и Мургабском районах.
Азаттык
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