Американская прокуратура требует смертного приговора для гражданина Узбекистана Саипова

В поданных в суд 28 сентября документах американские прокуроры потребовали смертного приговора для 30-летнего гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова. Обвинение считает такое наказание обоснованным, если вина Саипова будет доказана.

В поданных в суд 28 сентября документах американские прокуроры потребовали смертного приговора для 30-летнего гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова. Обвинение считает такое наказание обоснованным, если вина Саипова будет доказана.

Напомним, что 21 ноября 2017 года Сайфулло Саипову были предъявлены обвинения в связи с наездом на людей в Нью-Йорке. Обвинительное заключение из 22 пунктов, включая убийство и поддержку экстремистской группировки «Исламское государство», было утверждено Федеральным жюри присяжных США.

После теракта в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп потребовал приговорить Сайфулло Саипова к смертной казни. Позже Трамп написал несколько аналогичных твитов с призывом казнить уроженца Узбекистана.

В начале сентября адвокаты Сайфулло Саипова просили судью лишить прокуратуру города возможности добиваться смертной казни для их подзащитного. Адвокаты Сайфулло Саипова также заявили, что президент США Дональд Трамп своими высказываниями давит на следствие.

Сайфулло Саипов 31 октября 2017 года совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, в результате чего погибли восемь и ранены 12 человек. Саипов переехал в США в 2010 году, выиграв грин-карту. В этой стране проживают его жена и трое детей.

Сайфулло Саипова обвиняют в убийстве восьми человек, а также покушении на убийство еще 12 прохожих. В обвинительном заключении также говорится о пособничестве «Исламскому государству». Эта террористическая группировка взяла на себя ответственность за нападение.





centralasian.org