В Таджикистане деятельность СМИ будет регулироваться информационным кодексом

Под сводом информационного кодекса будут собраны все законы об информации, связи и информационной защите.
Под сводом информационного кодекса будут собраны все законы об информации, связи и информационной защите.
Депутаты парламента сообщили, что документ не будет иметь аналога на постсоветском пространстве, а при его подготовке будут учтены мнения журналистов и редакций СМИ. Медиаорганизации Таджикистана и журналисты надеются, что в кодекс не войдут нормы законов, ограничивающие деятельность СМИ.
Олим Салимзода, глава комитета по международным делам, общественным связям и информации Маджлиси намояндагон, сказал 25 сентября, что для подготовки нового кодекса изучаются законы, имеющие отношение к телекоммуникациям и информации, а также международные документы в этой сфере. «Когда будет подготовлен драфт кодекса, мы соберем представителей СМИ, чтобы выслушать их мнения», - отметил Салимзода.
Председатель Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана Нуриддин Каршибоев считает, что с учетом некоторых ограничительных норм законов следует четко расписать в кодексе права и обязанности журналистов.
«Мы предлагаем, чтобы в кодексе был учтен этот момент и чиновник сначала использовал досудебное решение вопроса, например, не обращение в суд, а публикацию опровержения. Это поможет снизить уровень самоцензуры в журналистских рядах и обратит внимание прессы на злободневные проблемы общества», - говорит Каршибоев.
centralasian.org
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