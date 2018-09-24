Как трагедия одного мальчика из Индии стала личной бедой для сотен тысяч людей

В Сети появилась фотография, на которой был запечатлен индийский ребенок и его умерший отец, передает Life.ru.
Снимок был опубликован в Twitter-аккаунте индийского журналиста, который решил предать историю ребенка и отца огласке.
"Этот мальчик приблизился к телу отца в крематории, убрал белое покрывало с его лица, прижал руки к щекам, сказал: "Папа" - и начал рыдать. У мужчины были финансовые проблемы, в результате чего семье пришлось отказаться от кремации", - гласила подпись к фото.
Пост набрал 14 000 ретвитов и более 1000 комментариев.
Пользователей пост тронул до глубины души, они решили оказать материальную помощь семье погибшего.
В итоге, за несколько суток на счет семьи поступило более 3 000 000 рупий или около 40 000 долларов, что эквивалентно почти 14 000 000 тенге.
Nur.kz
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