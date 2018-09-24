Чиновники Астаны отказались от служебных авто и пересели на такси

Администрация Астаны отказалась от служебных машин и пересела на такси. Чиновники говорят, что таким образом они существенно сэкономят деньги налогоплательщиков: муниципалитет перестанет каждый год покупать новые автомобили, а ранее купленные – их больше 60 – передаст школам и больницам.
Администрация Астаны отказалась от служебных машин и пересела на такси. Чиновники говорят, что таким образом они существенно сэкономят деньги налогоплательщиков: муниципалитет перестанет каждый год покупать новые автомобили, а ранее купленные – их больше 60 – передаст школам и больницам.
Первый заместитель градоначальника Астаны Сергей Хорошун с сентября ездит на такси за счет налогоплательщиков. Правда, такси у него отдельное, черное, и возит только его. Такой цвет, как говорят в службе такси, предусмотрен только для акима [главы местного исполнительного органа государственной власти в Казахстане].
Для других чиновников администрации – автомобиль белого цвета, попроще.
Таксисты говорят, что госслужащие совершают в среднем четыре поездки в день: "Это утром они сюда приезжают, отсюда они на обед, с обеда, соответственно, на работу и с работы домой". Цена такой поездки – 500 тенге за первые три километра. Это чуть менее полутора долларов. Далее все по счетчику. Чиновники говорят, что за пять лет они сэкономят средства налогоплательщиков на 600 млн тенге.
Горожане относятся к идее пересадить чиновников на такси скептически: "Пусть ездят на автобусе, пусть посмотрят, каково это, как не работает Астана".
В акимате говорят, что для своих сотрудников вызывают такси только эконом-класса, у всех них установлен денежный лимит. Если кто-то из чиновников исчерпает установленный предел, то ему придется ходить пешком.
Поездки на такси, говорят чиновники, существенно сэкономят средства налогоплательщиков: муниципалитет перестанет каждый год покупать новые автомобили, а ранее купленные – их больше 60 – передаст школам и больницам.
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