Президент Туркменистана не примет участие в Саммите глав государств СНГ в Душанбе

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не примет участие в саммите глав государств СНГ, который состоится 27-28 сентября в Душанбе.

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не примет участие в саммите глав государств СНГ, который состоится 27-28 сентября в Душанбе. По информации правительственной газеты "Нейтральный Туркменистан", страну на саммите будет представлять вице-премьер правительства.

Сообщается, что туркменский президент в период с 29 сентября по 2 октября совершит рабочий визит в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Председательство в СНГ переходит от Таджикистана к Туркменистану. Ожидается, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон подведет итоги проделанной работе и уже неформально передаст председательство представителю Туркменистана. В связи с этим Ашхабад уже готовит Концепцию развития стран СНГ на ближайший год.

Власти Таджикистана сообщили, что на саммит в Душанбе приедут главы почти всех стран - членов Содружества Независимых Государств - Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ильхам Алиев, Армен Саркисян, Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзияев, Сооронбай Жээнбеков и Игорь Додон.

Пока Киев не ответил на приглашение президента Украины Петра Порошенко на саммит в таджикской столице. Ранее исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Исполком «направляет все документы о подготовке к заседанию Совета глав государств СНГ в адрес Украины, поскольку она не вышла де-юре из состава СНГ».

​Сообщается, что Совет глав государств (СГГ) СНГ на заседании в Таджикистане рассмотрит вопросы политического взаимодействия, сотрудничества в культурно-гуманитарных областях, а также связанные с обеспечением безопасности, сообщил в пятницу Исполком СНГ. «К наиболее важным документам, планируемым к рассмотрению, относится проект решения по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года и план мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», - отмечает Исполком СНГ.

centralasian.org