В Таджикистане определили минимум потребления продуктов

112 граммов мяса, 405 грамма хлеба, 25 граммов рыбы и пол-яйца в день – в Таджикистане утвердили рекомендуемые нормы потребления основных продуктов питания на душу населения.

112 граммов мяса, 405 грамма хлеба, 25 граммов рыбы и пол-яйца в день – в Таджикистане утвердили рекомендуемые нормы потребления основных продуктов питания на душу населения. До сих пор почти треть населения страны не может себе позволить такой рацион.

Согласно рекомендованным нормам, один человек должен потреблять в день 405 граммов хлеба, 112 граммов мяса, 25 граммов рыбы, 316 граммов молока, 46 граммов масла, 55 граммов сахара, 455 граммов овощей, 340 граммов фруктов, 252 грамма картофеля, а также половину яйца. Если потребуется, соответствующие министерства смогут внести предложения по изменению этих норм.

По словам чиновников, в постановлении указан минимум продуктов первой необходимости. Эта информация нужна в первую очередь для отраслевых министерств страны – чтобы проще было определять прожиточный минимум. Сегодня в Таджикистане он составляет примерно $50 в месяц. Для его расчета используют показатели 300 наименований товарной продукции. Процесс сложный, поэтому рассчитывают прожиточный минимум нечасто.

Олимджон Бобоев, представитель Комитета по экономике и финансам, говорит, что такой упрощенный вариант норм потребления помогает определить, чего хватает, а чего – нет, что нужно производить, в каком направлении работать. В опросе, проведенном Радио Озоди, жители Таджикистана рассказали, что стараются экономить, а продукты, которые можно хранить долго, закупают заранее.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, около 30% населения Таджикистана недоедает. Это касается в основном сельских регионов, где живут многодетные семьи и нет производства. Даже этот минимум, установленный правительством, сегодня могут позволить себе далеко не все.