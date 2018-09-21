Деятельность президента США Дональда Трампа не одобряет большинство американцев

Деятельность президента США Дональда Трампа не одобряют 54 процента американцев. Такие данные привели телеканал Hill TV и центр исследований HarrisX, сообщили «Известия».
Деятельность президента США Дональда Трампа не одобряют 54 процента американцев. Такие данные привели телеканал Hill TV и центр исследований HarrisX, сообщили «Известия».
Из 54 процентов респондентов, которые не одобряют деятельность нынешнего американского президента, 41 процент — «решительно не одобряют».
По результатам опроса, 22 процента американцев «в целом одобряют» деятельность Дональда Трампа, а 24 процента — «решительно одобряют».
Больше всего Дональдом Трампом довольны люди среднего и пожилого возраста.
Ссылка: https://24.kg/vlast/96640/
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