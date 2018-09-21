Деятельность президента США Дональда Трампа не одобряет большинство американцев

Деятельность президента США Дональда Трампа не одобряют 54 процента американцев. Такие данные привели телеканал Hill TV и центр исследований HarrisX, сообщили «Известия».



Деятельность президента США Дональда Трампа не одобряют 54 процента американцев. Такие данные привели телеканал Hill TV и центр исследований HarrisX, сообщили «Известия».

Из 54 процентов респондентов, которые не одобряют деятельность нынешнего американского президента, 41 процент — «решительно не одобряют».

По результатам опроса, 22 процента американцев «в целом одобряют» деятельность Дональда Трампа, а 24 процента — «решительно одобряют».

Больше всего Дональдом Трампом довольны люди среднего и пожилого возраста.

Ссылка: https://24.kg/vlast/96640/

