Узбекский суд оправдал имама, приговоренного к 13 годам за наркотики

12 сентября Ташкентский городской суд по уголовным делам освободил из-под стражи в зале суда имама из Хорезма Хикматуллу Юсупова, приговоренного к тринадцати годам тюрьмы по обвинению в причастности к сбыту наркотиков.
12 сентября Ташкентский городской суд по уголовным делам освободил из-под стражи в зале суда имама из Хорезма Хикматуллу Юсупова, приговоренного к тринадцати годам тюрьмы по обвинению в причастности к сбыту наркотиков. По словам родственников имама, суд полностью оправдал имама.
"13 сентября его освободили в зале суда. Сейчас Хикматулла Юсупов находится в Ташкенте, завтра-послезавтра приедет в Хорезм," – сказал один из родственников имама.
25 января 2016 года суд признал Хикматуллу Юсупова виновным в причастности к сбыту наркотиков и приговорил к тринадцати годам тюрьмы. 14 февраля 2017 года кассационная инстанция Ташкентского горсуда оставила без изменений приговор суда первой инстанции.
После обращений жены имама Мехрибон Рахматуллаевой в вышестоящие инстанции, в начале августа Генпрокуратура Узбекистана внесла в Верховный суд протест по делу Хикматуллы Юсупова с требований отменить приговоры прежних инстанций. В ходе расследования выяснилось, что все показания и доказательства против Хикматуллы Юсупова были сфабрикованы.
16 августа этого года Верховный суд республики в надзорном порядке рассмотрел уголовное дело, возбужденное против Юсупова, после чего переправил дело в Ташкентский городской суд по уголовным делам для рассмотрения в кассационном порядке. По словам родственников Хикматуллы Юсупова, которые присутствовали сегодня в зале суда, прокурор заявил, что при вынесении приговора Юсупову были нарушены требования закона, а также отсутствовали доказательства, подтверждающие его вину.
Хикматулла Юсупов с 1993 года работал в медресе и мечети, относящихся к Духовному управлению мусульман Узбекистана. Как сообщила местная пресса, Военная прокуратура Хорезмской области выяснила, что к тюремному заключению имама Хикматуллы Юсупова причастны некоторые сотрудники спецслужбы. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело.
centralasian.org
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