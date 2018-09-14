В США мигранты смогут повторно попросить о статусе беженца

В США более тысячи нелегальных мигрантов получат право повторно подать заявление на получение статуса беженца.

В США более тысячи нелегальных мигрантов получат право повторно подать заявление на получение статуса беженца. Такое решение приняла администрация президента Дональда Трампа в ответ на критику так называемой политики "нулевой толерантности".

В соответствии с этой политикой нелегальных мигрантов задерживали на границе с США и, как правило, оставляли под стражей до суда. У задержанных отбирали детей и помещали во временные приюты. Эта практика вызвала резкую критику со стороны правозащитников, прессы и оппонентов Трампа. Всего от политики "нулевой толерантности" пострадали около двух с половиной тысяч детей и родителей.

В июне Трамп подписал указ, согласно которому детей будут забирать у беженцев, только если не будет подтверждена их родственная связь или взрослые будут представлять угрозу их безопасности.

centralasian.org