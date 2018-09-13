Через 5-7 дней в Казахстане закончатся запасы сахара

Через 5-7 дней в Казахстане закончатся запасы сахара, сообщил начальник управления цепями поставок пищевого дивизиона компании Raimbek Сурен Абибулаев, передает КазТАГ.



Через 5-7 дней в Казахстане закончатся запасы сахара, сообщил начальник управления цепями поставок пищевого дивизиона компании Raimbek Сурен Абибулаев, передает КазТАГ.

«На сегодняшний день сложилась критическая ситуация с сахаром как для производителей, так и для потребителей. Потому что сахар на остатках у тех, кто его закупает, везет из ближнего и дальнего зарубежья. Сахара осталось на 5-7 дней. Через 2 недели в торговых сетях закончится сахар», — сказал С. Абибулаев в четверг.

По его словам, одной из причин является приостановление производства крупнейшим производителем сахара в стране – Центральноазиатской сахарной корпорации (ЦАСК), обеспечивающей 60% рыночных потребностей в сахаре РК.

Он отметил, что импорт сахара из России в нынешних условиях вряд ли возможен.

«Сахара у нас не производится уже второй месяц. У нас остается Россия как большой производитель. Россия заявляет о падении урожая от 20% до 30%. Производительность российских заводов составляет от 5,5 до 6,5 млн тонн в год. Потребление внутри России – порядка 6 млн тонн. То есть Россия обеспечивает только себя. В Казахстане потребность в сахаре составляет 500-550 тыс. тонн год, но этот объем Россия не готова закрывать», — пояснил он.

Кроме того, закупка сахара из дальнего зарубежья является невыгодной.

«С 1 августа 2018 года была отменена 0% таможенная пошлина на ввоз сахара. Отныне весь белый сахар, импортируемый в Казахстан не из стран ЕАЭС, облагается пошлиной в размере $340 за 1 тонну. По сути, это означает 70-80% удорожание стоимости сахара в тенге, а учитывая, что таможенная пошлина на сахар исчисляется в долларах США, при текущей ситуации с девальвирующим тенге стоимость сахара в национальной валюте увеличивается еще больше», — отмечается в пресс-релизе, распространенном на пресс-конференции.

По словам С. Абибулаева, пошлина на ввоз тонны сахара превышает стоимость тонны сахара на товарных биржах.

«Таможенная пошлина составляет $340 за тонну, а цена на товарной бирже – $330 за тонну. То есть пошлина больше стоимости самого продукта. Таким образом, стоимость сахара в Казахстане может составить $700-800 за тонну», — добавил он.

Как сообщается, оплата ввозной таможенной пошлины повлечет за собой увеличение себестоимости продукции казахстанских производителей.

«Кроме того, оплата ввозной таможенной пошлины повлечет за собой значительное – более чем на 40% увеличение себестоимости готовой продукции, что влечет за собой поднятие рыночных цен на готовую продукцию, уменьшение потребительского спроса и снижение производственных объемов. Увеличение себестоимости готовой продукции однозначно делает казахстанские товары неконкурентоспособными не только на территории Республики Казахстан, но и остановит возможный экспорт в страны ближнего зарубежья», — говорится в пресс-релизе.

При этом отмечается, что дефицит сахара и его удорожание скажется на производителях безалкогольных напитков, кондитерских изделий и пр.

По словам главы Ассоциации производителей безалкогольных напитков Алии Мамытбаевой, сложившаяся ситуация угрожает всей отрасли производителей соков и безалкогольных напитков.

«Отрасль стабильно развивалась в течение 20 лет, сделаны очень большие инвестиции, а сейчас эта ситуация с сахаром ставит под вопрос ситуацию с отраслью. Если сейчас этот вопрос не будет решен, то будут сданы позиции не только по соковой отрасли, но и отрасли безалкогольных напитков, и кондитерской отрасли. Мы ожидаем достаточно сбалансированного подхода со стороны правительства к пищевой отрасли, которая находится в критическом положении. Почему Беларусь и Россия в переговорах по ЕАЭС очень четко защищают свои интересы, а казахстанские позиции в переговорах слабовата», — подчеркнула А. Мамытбаева.

Как считает генеральный директор АО «Рахат» Константин Федорец, сложившаяся ситуация является выгодной для российских производителей.

«Кондитерской отрасли касаются множество регламентов в рамках ТС. Продвигаются регламенты, выгодные Российской Федерации. Что касается сахара – цена повышается и это скажется на цене для потребителя. Вторая часть истории – российский сахар технологически очень несовершенен и кондитерской отрасли требуется более качественный продукт, который в РФ делать не умеют и не скоро научатся. В странах СНГ есть производители более качественного сахара. Например, в Азербайджане продукт лучше. Это ожидаемо скажется на качестве кондитерских изделий. У Казахстана по этому вопросу позиции не было никакой, она была сдана в условиях ТС. Мы ожидаем, что власти одумаются, не возложат все проблемы на плечи бизнеса. Я думаю, что государство должно это понимать и регулировать все процессы в ТС в угоду потребителя, а не российского производителя», — отметил он.

Автор K-News