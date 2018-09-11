В Германии начинаются испытания беспилотного трамвая

Учитывая успехи компании Tesla с беспилотными автомобилями, а также наличие в некоторых странах беспилотных поездов факт отсутствия в нашем мире беспилотного трамвая кажется странным. Исправить это досадное упущение решили в Германии, пишут СМИ.

Учитывая успехи компании Tesla с беспилотными автомобилями, а также наличие в некоторых странах беспилотных поездов факт отсутствия в нашем мире беспилотного трамвая кажется странным. Исправить это досадное упущение решили в Германии, пишут СМИ.



Немецкий город Потсдам на сегодняшний день известный в основном за счет дворца Сан-Суси уже в конце сентября может получить статус родины трамвая, но не привычного нам всем грохочущего металлического монстра, а аккуратного и современного, а главное самоуправляемого транспортного средства.

Именно в Потсдаме пройдет выставка InnoTrans 2018, в рамках которой пройдут полноценные испытания беспилотного трамвая, разработанного специалистами компании Siemens. Стоит отметить, что испытания пройдут в условиях реального городского дорожного движения, а общая протяженность тестового маршрута превысит 6 километров. В качестве технической базы для нового трамвая была взята одна из самых распространенных на территории Германии моделей трамвая Siemens Combino на которую было установлено оборудование, аналогичное устанавливаемому на беспилотные автомобили. Новый трамвай полностью автономен, умеет «узнавать» автомобили, дорожные знаки и пешеходов и на основании получаемых данных принимать решение о том или ином действии.

В случае успешного испытания подобные трамвая могут начать появится на улицах других немецких городов уже в следующем году.

Автор K-News