Шведский прокурор: Факт дачи взяток экс-руководством Telia Гульнаре Каримовой доказан

Во второй день судебного заседания, начавшегося 4 сентября в Стокгольме по делу трех бывших руководителей телекоммуникационного гиганта Telia, в котором фигурирует Гульнара Каримова, продолжилось предоставление фактов о том, кому и сколько давались взятки для вхождения на телекоммуникационный рынок Уз.

Во второй день судебного заседания, начавшегося 4 сентября в Стокгольме по делу трех бывших руководителей телекоммуникационного гиганта Telia, в котором фигурирует Гульнара Каримова, продолжилось предоставление фактов о том, кому и сколько давались взятки для вхождения на телекоммуникационный рынок Уз.

Согласно обвинительному заключению, зачитанному в первый день суда, в период с 2007-го по 2010 год руководители компании TeliaSonera (ныне Telia – Ред.) исключительно по собственному желанию давали старшей дочери тогдашнего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой взятки в общем размере 400 миллионов долларов США.

Основанием для этих обвинений стали факты и доказательства – переписки подсудимых относительно их планов по вхождению компании на рынок сотовой связи Узбекистана, которые велись с 2007 года, документы по банковским переводам, предоставленные шведским прокурорам их голландскими, швейцарскими и американскими коллегами, а также документы, которые были обнаружены в банковских ячейках Гульнары Каримовой в одном из банков Швейцарии.

По словам прокурора Гуннара Стетлера, TeliaSonera начала попытки вхождения на рынок сотовой связи Узбекистана в феврале 2007 года, путем приобретения акций американской компании MCT Telecom (владелец акций сотовой компании Coscom – Ред.), которая на тот момент объявила о своем решении покинуть страну. В переписках ныне бывшего руководства Telia говорится, что в Узбекистане невозможно вести бизнес без «благословения сверху», а для того, чтобы приобрести акции MCT Telecom необходимо дать взятку директору Узбекского агентства информационных технологий.

В личных переписках тогдашнего руководства Telia Гульнара Каримова упоминается, как «G, Lady, the Daugter». Ее называют одной из самых влиятельных лиц в Узбекистане, которая может «дать зеленый свет» для вхождения на телекоммуникационный рынок этой страны. В этих переписках упоминается также имя второй дочери Ислама Каримова. Спустя немного времени TeliaSonera договаривается с Гульнарой Каримовой по вопросу о ведении бизнеса в Узбекистане и отказывается от переговоров с младшей дочерью Ислама Каримова.

– Я не сомневаюсь в том, что смог доказать факт дачи взяток и то, что именно Гульнара Каримова была лицом, получившим эти взятку. Остальное должен решить суд, – сказал прокурор Гуннар Стетлер.

Напомним, что процесс по делу о даче взяток старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой начался 4 сентября в Стокгольме. На скамье подсудимых оказались экс-исполнительный директор Telia Ларс Нюберг, бывший финансовый директор и вице-президент компании Теро Кивисаари и бывший главный советник евразийского бизнес-направления Ули Туима. Их защищает группа самых известных и высокооплачиваемых адвокатов Швеции.

Рассмотрение этого дела затянется на 5-6 месяцев. 11-14 декабря в суде Стокгольма состоится последнее выступление прокуроров и адвокатов. Приговор объявят в январе-феврале 2019 года. Обвинение трем бывшим руководителям Telia было предъявлено в сентябре прошлого года – после того, как шведская компания согласилась выплатить около миллиарда долларов штрафа для урегулирования многолетнего расследования коррупционного дела.



centralasian.org