Школьниц таджикского села Фирдоуси в Казахстане заставили снять платки  

Десятки учениц школы имени Фирдоуси в одноименном селе Туркестанской области Казахстана, которых не допустили к занятиям из-за отказа снять платки, выполнили требование администрации учебного заведения и сняли головные уборы.
Десятки учениц школы имени Фирдоуси в одноименном селе Туркестанской области Казахстана, которых не допустили к занятиям из-за отказа снять платки, выполнили требование администрации учебного заведения и сняли головные уборы.
Утром в среду десятки учениц в платках, которых третий день подряд не пускают в школу, и их родители собрались у здания учебного заведения, выражая возмущение действиями администрации школы. На месте дежурила полиция.
Через некоторое время полиция призвала родителей разойтись, те последовали призыву. Аналогичный протест у стен школы проходил и во вторник, 4 сентября. Родители не против того, чтобы ученицы начальных классов сняли платки, однако не хотят, чтобы старшеклассницы ходили в школу без хиджабов. Администрация школы и учителя к родителям не вышли.
Директор школы Жанар Мамырова не стала встречаться с родителями, однако ответила на вопросы репортера Радио Азаттык. По ее словам, с июня 2017 года администрация школы провела 17 собраний и разъяснила родителям политику руководства школы.
- В этом селе традиционно носили платки [хиджабы], поэтому было нелегко сразу сказать, чтобы девочки сняли их. Мы дважды вручали родителям письма с предупреждением. Один раз письма направили по почте и дали пояснения. В августе предупредили родителей, что «в школе не разрешается религиозная атрибутика». Они всё это выслушали. 1 сентября мы позволили школьницам [в хиджабах] зайти в школу, но дали разъяснения. Сейчас мы не допускаем учениц в платках в школу. В приказе Министерства образования и науки нет разрешения на ношение религиозной атрибутики. Ученицы старших классов начали снимать платки. Если проводить разъяснительную работу, то можно добиться снятия платков, - говорит директор.
centralasian.org
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