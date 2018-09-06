Глава Ташкента бесплатно раздал планшеты первоклассникам родной школы

Глава Ташкента Джахонгир Артикходжаев 5 сентября бесплатно вручил планшеты 246 первоклассникам столичной школы №169, сообщают местные СМИ.

Глава Ташкента Джахонгир Артикходжаев 5 сентября бесплатно вручил планшеты 246 первоклассникам столичной школы №169, сообщают местные СМИ.

Занятия в школах Ташкента и других регионах Узбекистана начались 5 сентября. «​Особенное настроение царило в школе №169 Шайхатохурского района столицы. Ее в 1991 году закончил тогдашний выпускник, а ныне исполняющий обязанности главы города Ташкента Джахонгир Артикходжаев. На торжественной линейке он поздравил ребят с началом важного этапа в жизни каждого человека – началом познаний, учений и узнавания школьной жизни»​, – сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Сообщается, что каждому первокласснику столичной школы №169 Д.Артикходжаев вручил подарок – планшет Samsung Galaxy Tab A. По словам руководства школы, первоклашек в этом учебном году 246 человек.

Джахонгир Артикходжаев был назначен главой Ташкента в апреле этого года. До этого Артикходжаев работал директором компании «Артель инжиниринг» и руководил ГУП Tashkent City. Он является основателем компании Akfa.





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