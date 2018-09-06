Выставка картин с полуобнаженными женщинами поляризовала таджикское общество  

Серией картин с полуобнаженными женщинами молодая таджикская художница Маърифат Давлатова вызвала у зрителей восторг и негодование одновременно.
Серией картин с полуобнаженными женщинами молодая таджикская художница Маърифат Давлатова вызвала у зрителей восторг и негодование одновременно. Ожидая такую реакцию, она в беседе с Радио Озоди 4 сентября сказала, что бросает вызов стереотипам традиционного общества.
«Моя первая картина из этой серии была выставлена в Вене. Тогда же фото этого полотна появилось в интернете и мне пришлось услышать множество нелестных отзывов таджикских поборников нравственности», -- сказала Маърифат Давлатова.
По словам художницы, изображение полуобнаженных женщин – это ее протест не только против неравенства в обществе, но и против хамских, оскорбительных, унижающих честь и достоинство действий по отношению к женщинам со стороны мужчин. «Я женщина и не раз почувствовала на себе эти мерзкие сальные взгляды молодых и взрослых мужиков… Я не раз слышала, как они оскорбляют женщин, как обсуждают девушек в открытых нарядах».
Художница признается, что некие поборники нравственности не раз языком угроз требовали прекратить рисовать полуголых женщин.
«Но мне нравится ломать стереотипы. Иногда спрашивают, почему я рисую такие «опасные» картины, и просят не рисковать своей жизнью…Но я убеждена, что мы должны покончить со страхом в нашей стране, ведь мы живем в свободном и светском обществе», -- говорит Маърифат Давлатова.
Реакция на творчество молодой художницы неоднозначная - кто-то восхищается ее смелостью, кто-то негодует и считает ее картины чуждыми для культуры таджиков». Чуждыми их считает, в частности, Шахло Шомансурова, одна из посетительниц выставки. По ее словам, таджички отличаются от других женщин чистотой души и тела, они не демонстрируют свою независимость по поводу и без, являются прекрасными хранительницами домашнего очага и очень заботливыми матерями.
Тем временем, Вафо Назаров, Народный художник Таджикистана, говорит, что с грацией обнаженного женского тела не сравнится ничто на свете. И глубоко ошибаются те, кто считает изображение женского тела «порнографией», говорит известный художник.
Выставка картин Маърифат Давлатовой в отеле «Серена» в Душанбе продлится до 11 сентября.
centralasian.org
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