Женщину с младенцем оставили на съедение крокодилу

В Уганде крокодил утащил женщину с пятимесячным младенцем, которая пришла за водой.
В Уганде крокодил утащил женщину с пятимесячным младенцем, которая пришла за водой. Об этом сообщает местное издание The Daily Monitor.
Хищник напал на нее, когда она вместе с другими жителями деревни набирала воду в озере Альберт. Одна из очевидиц утверждает, что люди заметили приближающуюся рептилию и бросились бежать. В результате женщина с ребенком оказалась один на один с крокодилом.
«Местные пытались ее спасти, но их усилия были тщетны, потому что крокодил с ее телом уже скрылся под водой», — говорит женщина, ставшая свидетельницей происшествия. Младенец также погиб. Найти их останки пока не удалось.
В озере Альберт, располагающемся на границе Уганды и Конго, водятся нильские крокодилы. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и могут справиться даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.
В июне сообщалось, что в индийском штате Одиша (Орисса) две женщины пришли на помощь рыбаку, которого схватил крокодил. Они услышали его крики и закидали хищника камнями.
Лента. ру
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!