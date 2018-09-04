В Узбекистане женщина обвиняет милиционеров в инвалидности сына

Жительница Каракалпакстана Гульхон Нуруллаева утверждает, что сотрудники правоохранительных органов жестоко избили ее 24-летнего сына за нахождение на улице после 10 часов вечера, в результате чего парень стал инвалидом.

Жительница Каракалпакстана Гульхон Нуруллаева утверждает, что сотрудники правоохранительных органов жестоко избили ее 24-летнего сына за нахождение на улице после 10 часов вечера, в результате чего парень стал инвалидом.

По словам Гульхон Нуруллаевой, жестокое избиение ее сына сотрудниками правоохранительных органов произошло 8 марта этого года в Берунийском районе Каракалпакстана. Женщина говорит, что была вынуждена обратиться за помощью в редакцию «Озодлика», так как все ее обращения в Генпрокуратуру и администрацию президента Узбекистана не дали никакого результата.

В подтверждение своих слов женщина отправила в нашу редакцию видеозапись, на которой запечатлено, как несколько сотрудников милиции избивают молодого парня, повалив его на пол салона автобуса.Гульхон Нуруллаева утверждает, что парень, запечатленный на видео, является ее 24-летним сыном Закиром Юлдашевым.



–​ 8 марта мой сын Закир и 4-5 его друзей отмечали праздник в одном заведении, но сотрудники милиции решили прогнать их оттуда. Когда сын вместе с другом выходил на улицу, парни о чем-то пошутили и засмеялись. Увидев это, сотрудники милиции подумали, что парни смеются над ними и решили побить их. Когда они пытались насильно посадить их в автобус, мой сын начал сопротивляться и кричать, чтобы они отпустили его руку. Пять-шесть сотрудников милиции начали избивать его, повалив на землю. Затем затолкали в автобус и продолжили бить его. Но самое жестокое избиение произошло в МВД. Сын рассказал, что перед избиением они выключили свет, чтобы потом сын не смог распознать этих милиционеров, – говорит Гульхон Нуруллаева.

По ее словам, в результате сильных побоев у ее сына лопнула поджелудочная железа. "Вначале врачи говорили, что с моим сыном все в порядке, но после того, как его состояние ухудшилось, они вызвали более квалифицированных врачей. Те сказали, что моего сына необходимо срочно прооперировать, в противном случае, он умрет. После операции сын целых шесть дней находился в коме, сорок дней пролежал в больнице. Мой сын, который является единственным кормильцем в семье, на всю жизнь остался инвалидом", – говорит Гульхон Нуруллаева.

Женщина говорит, что обращалась в прокуратуру Каракалпакстана с жалобой на действия сотрудников МВД. "Однако прокуратура, рассмотрев мою жалобу, не нашла в действиях сотрудников милиции никаких признаков преступления. Они закрыли это дело. После я обратилась в Генпрокуратуру Узбекистана, где пообещали рассмотреть мое дело. Но до сих пор на допрос никого не вызвали. Я боюсь, что и там мое дело могут закрыть", – говорит Гульхон Нуруллаева.

Врачи Берунийской районной больницы и эксперты судебно-медицинской экспертизы, как утверждает собеседница, вынесли заключение, согласно которому Закир Юлдашев получил различные травмы в результате падения во время посадки в автобус.

centralasian.org