Журналисты Reuters, писавшие в Мьянме о рохинджа, получили по семь лет тюрьмы

Два корреспондента агентства Reuter, Ва Лоне и Куав Сое Уу, которые писали о том, что власти Мьянмы преследуют представителей мусульманского меньшинства рохинджа, приговорены судом Мьянмы к семи годам тюрьмы.

Два корреспондента агентства Reuter, Ва Лоне и Куав Сое Уу, которые писали о том, что власти Мьянмы преследуют представителей мусульманского меньшинства рохинджа, приговорены судом Мьянмы к семи годам тюрьмы. Официально приговор им вынесен за "нарушение закона о государственной тайне", а именно обнародование секретных документов об операции против рохинджа.

Начиная с конца августа 2017 года в штате Ракхайн на западе Мьянмы полиция и армия в рамках военной "акции возмездия" за нападения на полицейских убили несколько сотен мусульман-рохинджа. Около 700 тысяч рохинджа за это же время бежали в соседний мусульманский Бангладеш или на необитаемые острова в Бенгальском заливе. Они до сих пор живут в лагерях беженцев в антисанитарных условиях.

Власти Мьянмы также арестовали по подозрению в "терроризме" сотни представителей рохинджа. Бежавшие рассказывали о тысячах убитых односельчан, уничтожении и поджогах их деревень, зверствах, пытках и групповых изнасилованиях, которые солдаты и полицейские массово совершали в их родных краях. Именно эту тему и освещали журналисты. Они были арестованы в декабре прошлого года после того, как их пригласил на встречу один из источников, военный из спецназа, ранее передававший им фотографии убитых рохинджа.

Эксперты ООН, которые изучали ситуацию с рохинджа в Мьянме, на прошлой неделе выпустили отчет, в котором сказано: "Преступления в штате Ракхайн имеют схожую с геноцидом природу и сферу применения".

Авторы доклада считают, что главнокомандующий армии Мьянмы Мин Аунг Хлаин и еще четверо высокопоставленных генералов должны пойти под суд за преследование рохинджа, и обвинения должны им быть предъявлены по самым тяжелым статьям, в том числе в геноциде. Преследовать высокопоставленных военных предлагается в Международном уголовном суде (International Criminal Court, ICC) или в специально созданном для этого трибунале.



Азаттык