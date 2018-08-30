В Туркменистане жители ряда регионов вынуждены молоть муку сами

В Туркменистане, на фоне продолжающегося тяжёлого экономического кризиса и дефицита продовольствия, жители Дашогуза и Лебапа начали покупать пшеницу, молоть зерна на мельнице и обеспечивать свои семьи мукой и хлебом.
В Туркменистане, на фоне продолжающегося тяжёлого экономического кризиса и дефицита продовольствия, жители Дашогуза и Лебапа начали покупать пшеницу, молоть зерна на мельнице и обеспечивать свои семьи мукой и хлебом.
«На базарах продолжается нехватка муки и хлеба. Мы покупаем неочищенную пшеницу по 7 манатов (более 2 долларов) за 1 килограмм, потом чистим и везём на мельницу. Для того, чтобы перемолоть 20 килограммов пшеницы работники мельницы просят 20 манатов за работу», - рассказывает 38-летний житель этрапа Губадаг Дашогузской области, просивший не называть его имени.
По его словам, из 20 килограммов пшеницы примерно 25-30 процентов составляют отруби и другие отходы, в результате цена муки выходит более чем 10 манатов за килограмм.
Отметим, что источники Радио Азатлык в северном велаяте Туркменистана уже сообщали о том, что в течение последних двух месяцев на местных рынках стало практически невозможно найти муку. Кроме того, в середине августа сообщалось о том, что местные власти в Дашогузе ввели дополнительные ограничения на продажу муки. Сообщалось, что впредь, для того, чтобы купить 2 килограмма муки на человека в государственном магазине, необходимо записаться в очередь за месяц вперед и заранее оплатить стоимость продукта.
Власти Туркменистана никак не комментируют данную информацию. Вместо этого власти страны, до объявления показателей по собранному в этом году урожаю пшеницы, уже заявили о планах по сбору 1 миллиона 600 тысяч тонн пшеницы в будущем году.
Тем временем, в Дашогузе вместе с нехваткой муки и хлеба продолжается рост цен на продовольственные товары первой необходимости. «Люди очень удручены тем, что на базарах невозможно купить овощи и фрукты, выращенные у нас. У народа нет денег, чтобы купить всё это», рассказывает наш корреспондент.
centralasian.org
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