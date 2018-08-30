Трамп заявил о намерении демократов "насильственно" прервать его курс

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы "насильственно" прервут его политический курс, если победят на промежуточных выборах в ноябре. Об этом он сказал во время выступления перед лидерами евангелистов, сообщает Би-би-си.

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы "насильственно" прервут его политический курс, если победят на промежуточных выборах в ноябре. Об этом он сказал во время выступления перед лидерами евангелистов, сообщает Би-би-си.

По его мнению, от "левого" фланга, к которому глава государства отнес и антифашистов, исходит угроза "насилия". Он назвал предстоящие выборы "референдумом" по вопросам свободы слова и религии. Глава Белого дома сказал, что христианские группы должны голосовать за республиканцев, чтобы не "потерять все". Американский лидер призвал евангелистов использовать свою "громадную силу" для влияния на сотни миллионов избирателей.

В прошлом году Трамп раскритиковал "левые группы" после того, как националист убил "левого" демонстранта на националистическом митинге в Шарлоттсвилле. Тогда он обвинил обе стороны в насилии.

В настоящее время республиканцы контролируют обе палаты Конгресса. Эта ситуация может измениться уже осенью, серьезно повлияв на способность Трампа проводить прежний курс. Обе партии поборются за все 435 мест в Палате представителей, а также за 33 места из 100 в Сенате.