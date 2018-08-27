Богачи пожаловались на 98-метровую яхту миллиардера

Он пришвартовал ее напротив их окон.
Богатые домовладельцы в Лондоне возмутились, когда британский предприниматель и миллиардер Джо Льюис пришвартовал свою 98-метровую яхту напротив их окон в районе Тауэрского моста, закрыв тем самым обзор.
Стоимость квартир в этом фешенебельном районе достигает 9,5 миллионов фунтов стерлингов (больше 12 млн долларов). Они особо ценятся за неповторимый вид из окна.
Яхта Aviva была построена по заказу Льюиса на верфи Abeking & Rasmussen в немецком городе Лемвердер. Она оборудована гибридной силовой установкой, позволяющей развить скорость до 11 узлов на электромоторах, а ее максимальная скорость достигает 20 узлов.
На ее борту размещен крытый теннисный корт длиной 20 м, шириной 10 м и высотой 6 м. Владельцу Aviva обошлась в 113 миллионов фунтов стерлингов (больше 145 млн долларов). Джо Льюис использует ее в качестве плавучего дома, хотя основное его место проживания — Багамы. Он также владеет недвижимостью в Аргентине, Флориде и Болгарии.
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