Богачи пожаловались на 98-метровую яхту миллиардера

Он пришвартовал ее напротив их окон.



Богатые домовладельцы в Лондоне возмутились, когда британский предприниматель и миллиардер Джо Льюис пришвартовал свою 98-метровую яхту напротив их окон в районе Тауэрского моста, закрыв тем самым обзор.



Стоимость квартир в этом фешенебельном районе достигает 9,5 миллионов фунтов стерлингов (больше 12 млн долларов). Они особо ценятся за неповторимый вид из окна.

Яхта Aviva была построена по заказу Льюиса на верфи Abeking & Rasmussen в немецком городе Лемвердер. Она оборудована гибридной силовой установкой, позволяющей развить скорость до 11 узлов на электромоторах, а ее максимальная скорость достигает 20 узлов.



На ее борту размещен крытый теннисный корт длиной 20 м, шириной 10 м и высотой 6 м. Владельцу Aviva обошлась в 113 миллионов фунтов стерлингов (больше 145 млн долларов). Джо Льюис использует ее в качестве плавучего дома, хотя основное его место проживания — Багамы. Он также владеет недвижимостью в Аргентине, Флориде и Болгарии.

mail.ru







