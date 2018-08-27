На месте гибели туристов на юге Таджикистана установят памятник-велосипед

Памятник-велосипед будет установлен в сельсовете Себистон Дангаринского района Таджикистана, на территории которого было совершено нападение на иностранных велотуристов.

Памятник-велосипед будет установлен в сельсовете Себистон Дангаринского района Таджикистана, на территории которого было совершено нападение на иностранных велотуристов.

Памятник-велосипед будет установлен компанией «Рахш Такси». Эта компания при поддержке администрации города Душанбе и Дангаринского района, Комитета по развитию туризма и народных ремесел, организует и веломарафон в память о погибших туристах на трассе-Дангара-Душанбе под названием «Таджикистанцы с вами!».

Протяженность веломарафона 75 км – он стартует в столице и финиширует там, где произошло нападение на иностранных путешественников.

Содикджон Зарифи, пресс-секретарь компании «Рахш Такси» сообщил, что по дороге из Душанбе до Дангары участников веломарафона будут сопровождать машины «скорой помощи» и ГАИ. В Дангаре участники акции примут участие в церемонии открытия памятника-велосипеда.

«Открытием памятника мы отдаем дань памяти жертвам нападения в Дангаре. Мы хотим сказать, что таджики были и остаются гостеприимными людьми, а Таджикистан остается безопасной для туристов и путешественников страной», говорит Содикджон Зарифи.

Ранее на месте нападения на иностранных велотуристов властями Дангаринского района была установлена мемориальная доска.

Нападение на велотуристов было совершено 29 июля на трассе Дангара-Душанбе. В результате спецоперации были ликвидированы четыре человека, задержаны как минимум пять. 31 июля МВД Таджикистана распространило заявление о том, что к нападению причастны члены запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). В этот же день ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» («ИГ»). В руководстве ПИВТ отвергли причастность к данному преступлению.