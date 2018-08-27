Похороны Маккейна пройдут в Аннаполисе, Трамп не приглашен

Американский сенатор Джон Маккейн, который умер в субботу, будет погребен в городе Аннаполис штата Мэриленд на кладбище академии ВМС. Прощальная церемония состоится в парламентской ассамблее Аризоны – штата, который Маккейн представлял в Конгрессе на протяжении 35 лет.

Американский сенатор Джон Маккейн, который умер в субботу, будет погребен в городе Аннаполис штата Мэриленд на кладбище академии ВМС. Прощальная церемония состоится в парламентской ассамблее Аризоны – штата, который Маккейн представлял в Конгрессе на протяжении 35 лет.

До похорон гроб с телом законодателя будет находиться под куполом Ротонды вашингтонского Капитолия – в "сердце" американского парламента. За всю историю такая честь выпадала лишь 30 самым выдающимся деятелям США. Маккейн станет 13-м по счету сенатором, удостоенным этой посмертной почести. По этому скорбному поводу Белый дом приспустил флаг.

Согласно воле покойного, на похороны будут приглашены бывшие американские президенты – Джордж Буш – младший и Барак Обама. Они были соперниками сенатора на президентских выборах.

Известно, что Маккейн, который самостоятельно планировал собственные похороны, завещал не звать на прощальную церемонию президента Дональда Трампа, жестким оппонентом которого он был. Покойный именовал его "импульсивным" и "дезинформированным", а также критиковал Трампа из-за его политики в отношении Сирии, России и Китая. Трамп же называл Маккейна "некомпетентным", а во время президентской кампании публично высмеял его, сказав, что Маккейн "стал героем потому, что попал в плен", а Трамп, по его словам, любит "людей, которые не были в плену". После смерти сенатора Трамп выразил в твиттере соболезнования его семье.

Маккейн умер в возрасте 81 года в субботу – на следующий день после того, как его семья объявила, что сенатор отказался от лечения опухоли мозга, которая была обнаружена у него в 2017 году. В заявлении семьи сенатора говорится, что "развитие болезни и неумолимое влияние возраста выносят свой вердикт". Они поблагодарили всех, кто поддерживал сенатора на протяжении года. Чиновники и общественные деятели в США и за рубежом почтили память парламентария.