Отец Хувайды: "Будем добиваться пожизненного заключения для убийцы"

Абдусалом Саидов, отец убитой в Серпухове маленькой Хувайды, 21 августа вылетел в Москву, чтобы участвовать в суде над предполагаемым убийцей дочери.

Абдусалом Саидов, отец убитой в Серпухове маленькой Хувайды, 21 августа вылетел в Москву, чтобы участвовать в суде над предполагаемым убийцей дочери.

Перед поездкой Абдусалом Саидов навестил могилку Хувайды. «Сегодня в день праздника Иди Курбон я прочитал молитву над могилой дочери. Я поеду в Москву, я буду участвовать в суде над убийцей Хувайды. Хочу воочию убедиться, что убийца, на самом деле, получит по заслугам. Я буду опираться на российские законы.

Вместе с адвокатами хотим добиться пожизненного заключения для негодяя», сказал он в беседе с Радио Озоди.

Пятилетняя Хувайдо Тиллозода была изнасилована и убита местным жителем вечером 22 июля. Ее нашли рано утром 23 июля в спортивной сумке недалеко от железнодорожной станции в городе Серпухове Московской области.



По подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего местного жителя Александра Семина. Абдусалом Саидов, отец Хувайды, говорит, что с самого начала в похищении Хувайды подозревали именно Семина.

«Соседи хотели выбить входную дверь в его квартиру, но участковый им запретил. Если бы мы не слушались его, то наверное могли бы спасти Хувайду. А в это время убийца под предлогом того, что потерял ключи от квартиры, убежал. Позже один из моих русских друзей сообщил, что увидел Семина со спортивной сумкой. Он шел в сторону леса. Рано утром там и нашли тело Хувайды», рассказал Абдусалом Саидов.

Позже в квартире Семина следователи нашли следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев. Серпуховский городской суд арестовал злодея на два месяца.

Напомним, Министерство иностранных дел Таджикистана 24 июля передало ноту в российский МИД в связи с жестоким убийством пятилетней Хувайды Тиллозоды. Ведомство призвало Россию "провести тщательное расследование зверского преступления по отношению к ребенку» и требовало «сурового наказания преступника, совершившего это бесчеловечное деяние".

Лента. ру