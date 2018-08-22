Москвичке вернули оставленные в такси 433 тысячи рублей

Сотрудники столичной полиции вернули москвичке сумку с крупной суммой денег, оставленную в такси. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России по городу.



Сотрудники столичной полиции вернули москвичке сумку с крупной суммой денег, оставленную в такси. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России по городу.

Собеседник агентства рассказал, что обращение от женщины 1981 года рождения поступило 21 августа. Она рассказала, что оставила в такси марки Hyundai Solaris сумку с деньгами. После этого в городе был объявлен план «Перехват».

«При разбирательстве по данному происшествию от гражданки поступило письменное заявление о том, что водитель указанного такси на улице Садовническая, дом 71 похитил сумку с 433 тысячи рублей», — уточнили в полиции.

Из сумки ничего не пропало, ее вернули заявительнице. По факту случившегося проводится проверка.

Похожий случай произошел в Москве и июне во время ЧМ-2018 по футболу. Таксист взял с журналиста из Чили 50 тысяч рублей за поездку от аэропорта Домодедово до гостиницы в центре города. Когда пассажир понял, что его обманули, он обратился в полицию. В итоге водитель вернул деньги и принес извинения.

Лента. ру