Москвичке вернули оставленные в такси 433 тысячи рублей

Сотрудники столичной полиции вернули москвичке сумку с крупной суммой денег, оставленную в такси. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России по городу.
Сотрудники столичной полиции вернули москвичке сумку с крупной суммой денег, оставленную в такси. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России по городу.
Собеседник агентства рассказал, что обращение от женщины 1981 года рождения поступило 21 августа. Она рассказала, что оставила в такси марки Hyundai Solaris сумку с деньгами. После этого в городе был объявлен план «Перехват».
«При разбирательстве по данному происшествию от гражданки поступило письменное заявление о том, что водитель указанного такси на улице Садовническая, дом 71 похитил сумку с 433 тысячи рублей», — уточнили в полиции.
Из сумки ничего не пропало, ее вернули заявительнице. По факту случившегося проводится проверка.
Похожий случай произошел в Москве и июне во время ЧМ-2018 по футболу. Таксист взял с журналиста из Чили 50 тысяч рублей за поездку от аэропорта Домодедово до гостиницы в центре города. Когда пассажир понял, что его обманули, он обратился в полицию. В итоге водитель вернул деньги и принес извинения.
Лента. ру
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!