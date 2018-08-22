Пострадавших при обрушении завода на Сахалине кыргызстанцев выпишут из больницы

Состояние граждан Кыргызстана, пострадавших при обрушении крыши завода в российском городе Поронайске, стабильное.
Состояние граждан Кыргызстана, пострадавших при обрушении крыши завода в российском городе Поронайске, стабильное. 22 августа их выпишут из больницы, рассказал «Азаттыку» руководитель кыргызской диаспоры на Сахалине Эшим Толбаев.
Тела двоих погибших кыргызстанцев, по его словам, отправят на родину 23 августа.
19 августа в городе Поронайске Сахалинской области России при обрушении крыши здания целлюлозно-бумажного комбината погибли три человека. Установлено, что двое из них являются гражданами Кыргызстана, один – Таджикистана. Еще пятеро кыргызстанцев были госпитализированы. Всего на объекте работали 10 человек.
Азаттык
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