Десять автобусов с мигрантами двое суток стоят на границе с Казахстаном

С 17 августа десять автобусов с трудовыми мигрантами из Таджикистана и Узбекистана не могут пересечь границу, сотрудники таможни объясняют задержку авторизацией и обещают пропускать по одному автобусу в день.

В Омской области России более 500 человек на таможенном посту "Ольховка" ждут возможности выехать в Казахстан. С 17 августа десять автобусов с трудовыми мигрантами из Таджикистана и Узбекистана не могут пересечь границу, сотрудники таможни объясняют задержку авторизацией и обещают пропускать по одному автобусу в день.

Пассажиры автобусов из Новосибирска, Томска, Красноярска стремятся попасть домой на праздник Курбан-Айт, среди них есть женщины с маленькими детьми, сообщил местный портал "Total.kz". У пассажиров закончились вода и еда, а магазинов рядом нет.

"На наши вопросы не отвечают, говорят, ждать… Воды нет, пищи нет. Сегодня (18 августа – Ред.) до обеда никому не разрешали выходить из автобуса, а ведь в моем автобусе в числе пассажиров 17 детей, среди них есть и грудные", рассказал изданию водитель одного из автобусов Аблайхан Максут.



На видеоролике, снятом одним из пассажиров и размещенном на Youtube, сотрудники таможенного поста говорят, что задержка связана с авторизацией, автобусы будут проверять и пропускать по одному в день.

Корреспонденту сайта "Сибирь.Реалий" Русской редакции Азаттыка связаться с пресс-службой Омской таможни не удалось.

Азаттык