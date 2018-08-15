Турция откажется от iPhone в ответ на санкции США

Турция объявит бойкот электронным товарам из США в ответ на американские санкции, заявил президент страны Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, передает РИА Новости.



По его словам, сейчас против страны "ведется экономическая атака".

"Раньше подобные вещи делались более скрытно, а теперь они идут на нас открыто. Мы можем сделать две вещи: экономическая и политическая позиция. С экономической позиции мы принимаем меры, наше Министерство финансов и казначейство работают день и ночь. Кроме этого, мы объявим бойкот электронным товарам из США. У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung", — заявил Эрдоган.

Так, он отметил, что Турция будет использовать местную марку телефонов Venüs Vestel.

По словам Эрдогана, страна способна сама производить все необходимое.

"Вместо того чтобы заказывать что-то за рубежом за деньги, мы будем делать еще лучше и сами предлагать им. Наш народ способен на это. Когда мы просили у США беспилотники, (что. — Прим. ред.) они отвечали? "Конгресс не разрешает". Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас мы производим их сами, проблем нет. И производим столько, сколько нам надо", — добавил турецкий лидер.

Кризис в Турции

Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро. С начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%.

Если в начале года за доллар давали примерно 3,75 лиры, то в ночь на понедельник курс превышал семь лир. Кризис обострился в пятницу, когда Дональд Трамп одобрил двукратное увеличение пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

В понедельник турецкий Центробанк объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет резервов. В результате курс лиры прекратил падение к доллару. Во вторник утром турецкая валюта торгуется на уровне 6,9 лиры за доллар.

Отношения двух стран обострились в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями еще в 2016 году.

В начале августа Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".



Источник: РИА «Новости»