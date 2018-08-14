В Малави местные жители напали на журналистов Би-би-си, приняв их за вампиров

Жители деревни в Малави напали на съемочную группу Би-би-си, приняв журналистов за ритуальных убийц детей.



На севере страны кто-то убивает детей, отрезая затем части тел. Корреспонденты Би-би-си решили провести собственное расследование.

Местные жители считают, что убитых детей расчленяют в ходе специальных ритуалов. Местные колдуны используют части тел в качестве амулетов.

Колдунов также обвиняют в вампиризме. Считается, что колдун, выпивший детской крови, становится гораздо сильнее, и богатые клиенты оплачивают этот ритуал, чтобы затем получить от колдуна "удачу и успех".

Чудом спаслись

В расследовании принял участие африканский журналист из Ганы, известный под псевдонимом Анас Аремейо Анас. Он обратился к одному из колдунов, представившись бизнесменом, которому потребовалась удача в новом деле.

Колдун явился на назначенную встречу под покровом ночи и сказал, что может убить ребенка, а затем выпить его кровь, чтобы "бизнесмену" сопутствовал успех.

Но их разговор прервали местные жители, которые приняли Анаса и членов съемочной группы Би-би-си за детоубийц-вампиров.

На видеокадрах видно, как группа рассерженных людей угрожает убить журналистов, забрасывает их камнями и разбивает автомобиль, на котором они приехали.

Им удалось убежать от разъяренной толпы и найти спасение у полицейских и старейшины деревни. После инцидента было принято решение прекратить расследование. Колдуну также удалось бежать.

С сентября по декабрь 2017 года по меньшей мере девять человек, обвиненных в вампиризме, были убиты без суда и следствия жителями деревень. Сотни человек задержаны за самосуд.

Из-за выросшего уровня насилия в стране ООН и посольство США объявили некоторые районы Малави опасными для посещения, а ООН отозвала своих сотрудников.



Источник: Русская служба Би-би-си