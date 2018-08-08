Девушка отправилась на «самое ужасное в мире свидание» и очутилась в больнице

Жительница Австралии согласилась пойти на первое свидание с парнем в горы, попала сразу в несколько передряг и окрестила встречу «самым ужасным в мире свиданием».



Жительница Австралии согласилась пойти на первое свидание с парнем в горы, попала сразу в несколько передряг и окрестила встречу «самым ужасным в мире свиданием». Об этом сообщает The Mirror.

23-летняя Сара Уайли (Sarah Wylie) из австралийского штата Квинсленд отправилась со спутником на гору Тиброгарган. По ее словам, она заболталась с молодым человеком, поскользнулась и схватилась за ветку дерева.

По этой же тропе прогуливались трое пожарных, которые вызвались помочь девушке. Ветка так сильно повредила руку, что ей необходимо было наложить несколько швов. В процессе один из спасателей поскользнулся и вывихнул плечо, а затем выяснилось, что они не были сильны в накладывании швов на открытую рану и делали это по наитию.

В это время спутник решил покинуть австралийку, поскольку, как он утверждал, «опаздывал на работу».

В результате и Уайли, и пожарный с вывихнутым плечом благополучно спустились с горы. Девушку отправили в больницу.

Один из пожарных рассказал, что девушка вела себя довольно стойко. Она призналась, что была на первом свидании. Несмотря на то, что молодой человек оставил ее посреди горной местности, она не стала обрывать с ним связь и все еще общается.

Лента. ру