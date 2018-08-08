Богатые тоже плачут. Коттеджный vip-городок Жайлы под Алматы попал под снос из-за строительства метро

Богатые тоже плачут.

Из 98-и участков которые образуют микрорайон Жайлы, 15 подлежат изъятию в пользу государства, под этой территорией будет пролегать ветка метро.

Один из коттеджных городков Алматы частично попал под снос из-за строительства очередной станции метро. Людям пообещали компенсацию за имущество, но многие не хотят покидать свои дома и даже предлагают альтернативный вариант строительства метро, сообщает Первый канал Евразия.

Из 98-и участков которые образуют микрорайон Жайлы, 15 подлежат изъятию в пользу государства, под этой территорией будет пролегать ветка метро. Однако владельцы расположенных там домов просят не трогать их городок и проложить пути где-нибудь в другом месте.



"Мы не такие люди, чтобы нам было хорошо, а чтобы другим было плохо. Если метро для города нужно, а оно нужно, оно должно быть. Просто мы просим, чтобы может быть город мог бы изыскать какие-то возможности, чтобы сделать перетрассировку трассы, чтобы не затрагивать наш городок", - предлагает решение проблемы жительница микрорайона "Жайлы" Людмила Кузьмина.

Местные жители даже предложили вариант, который поможет сэкономить бюджетные средства, которые в дальнейшем можно инвестировать в другие проекты, направленные на развитие города.

"Перед тем, как прокладывать трассу, я думаю, что чиновники должны были выехать на место и посмотреть, что выкупать? Большой дом и платить за него деньгами налогоплательщиков? Либо посмотреть на пустыри или еще что-то", - возмущается жительница микрорайона "Жайлы" Елена Прокофьева.

Но в метрополитене сообщили, что схема прокладки новой ветки, которая пройдет по территории микрорайона, уже утверждена. Однако у людей есть выбор, они могут отказаться от выселения и остаться жить в своих домах.

"Жители микрорайона Жайлы имеют право отказать от сноса в судебном порядке и продолжить жить. При дальнейшей эксплуатации уже линии метрополитена выходят шумы, вибрации, которые будут негативно влиять на тех жителей, которые будут жить именно в технической зоне и которые могут отказаться от сноса домов", - поясняет директор технического отдела службы капитального строительства КГП "Метрополитен" Максат Сейткулов.

Новая ветка метро будет пролегать на небольшой глубине от 10-ти до 20-ти метров. Из-за этого вибрации и шумы от движения электричек будут создавать дискомфортные условия для жителей. В данном случае изъятие земельных участков происходит для удобства горожан. А взамен их имущества они получат компенсацию, которую определяет специальная комиссия.

Источник - Zakon.kz

