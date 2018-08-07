В Таджикистане откроется предприятие по сборке автобусов

До конца текущего года в Душанбе откроется предприятие по сборке автобусов и грузовиков. Новый проект реализуется в партнерстве с турецкими предприятиями.
До конца текущего года в Душанбе откроется предприятие по сборке автобусов и грузовиков. Новый проект реализуется в партнерстве с турецкими предприятиями.
Председатель Комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Фаррух Хамрализода сообщил о принятии таджикским правительством в конце июля решении создать в Душанбе предприятие по выпуску автомашин.
По его словам, для создания предприятия турецкие партнеры внесли 20 млн долларов инвестиций. «Вчера по данному вопросу правительство приняло специальное решение. С таджикской стороны за проект будет ответственным предприятие «AvestoGRUPP». В первое время это предприятие будет выпускать по 200 автобусов в год. Помимо этого в проекте предусмотрено производство 3-х и 8-и тонных грузовиков, а также микроавтобусов. Они все выйдут с двигателями компании «Мерседес» и с логотипом «Сделано в Таджикистане»,- сказал Фаррух Хамрализода.
С его слов, предприятие в Душанбе сначала соберет 100 автобусов с отметкой «Произведено в Таджикистане».
«Мы надеемся, что сможем продавать автобусы и грузовики в Кыргызстан, и Казахстан, а также в Афганистан. Дело в том, что мы первыми в странах СНГ произведем автомашины класса «Евро-5»,- сказал генеральный директор предприятия «Avasto-AKAI» Асрор Мирзоев.
Источник: sayasat.kg/kg/, gezitter.org
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