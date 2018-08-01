МИД России официально объявил о гибели киногруппы в Африке

МИД России опубликовал вечером 31 июля сообщение о гибели в Центральноафриканской Республике (ЦАР) троих россиян, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Их тела доставлены в Банги.
МИД России опубликовал вечером 31 июля сообщение о гибели в Центральноафриканской Республике (ЦАР) троих россиян, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Их тела доставлены в Банги.
Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов, говорится в сообщении МИД России.
Сотрудники дипломатической миссии находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами – для выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и отправки их тел на родину.
В своем сообщении МИД России выразил соболезнования семьям погибших и заявил о готовности оказать им необходимую поддержку.
Азаттык
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