МИД России официально объявил о гибели киногруппы в Африке

МИД России опубликовал вечером 31 июля сообщение о гибели в Центральноафриканской Республике (ЦАР) троих россиян, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Их тела доставлены в Банги.





МИД России опубликовал вечером 31 июля сообщение о гибели в Центральноафриканской Республике (ЦАР) троих россиян, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Их тела доставлены в Банги.

Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов, говорится в сообщении МИД России.

Сотрудники дипломатической миссии находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами – для выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и отправки их тел на родину.

В своем сообщении МИД России выразил соболезнования семьям погибших и заявил о готовности оказать им необходимую поддержку.

Азаттык